Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января 2014, 09:30

Спорт

Студенты отмечают Татьянин день

Столичные студенты празднуют Татьянин день

25 декабря российские студенты отмечают "профессиональный" праздник – Татьянин день. В субботу учащихся вузов ждут на катках, в парках, музеях и кино – там для них подготовили специальную программу.

В парках "Сокольниках", "Красная Пресня", "Фили", "Бабушкинский" и "Таганский" можно будет бесплатно покататься на коньках. Нужно только предъявить студенческий и приглашение, которое можно получить в парках, молодежных центрах и студенческих советах. Центральной праздничной площадкой станут "Сокольники". Там организуют ярмарку, передвижную фотостудию и творческие мастерские. Также пройдет ледовое шоу и праздник Велозима.

Ссылки по теме


В кинотеатре "Полет" покажут фильмы по студенческим ценам – от 80 до 150 рублей. А для Татьян вход будет бесплатным. Посмотреть можно будет ленты "Иван Царевич и Серый Волк 2" в 3D, "Забойный реванш", "Любовь в большом городе 3".

В интерактивном музее "Экспериментаниум" в Татьянин день обещает дать скидку на вход, научить пить чай на острие ножа и показать, как работает картофельная пушка.

История вопроса

История Дня студента начинается в 1755 году. Именно 25 янврая императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. И вскоре этот день стали отмечать как праздник всех студентов.

В дореволюционное время празднование Дня студента было настоящим событием. Торжество состояло из двух частей: официальной церемонии в здании университета и шумного народного гулянья, в котором участвовала вся Москва. В этот день молодежь ходила по городу с песнями, а повар-француз Люсьен Оливье предоставлял для гулянок свой трактир "Эрмитаж".

С 2005 года 25 января отмечается в России как День российского студенчества.

катки День студента

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика