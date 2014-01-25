Студенты отмечают Татьянин день

Столичные студенты празднуют Татьянин день

25 декабря российские студенты отмечают "профессиональный" праздник – Татьянин день. В субботу учащихся вузов ждут на катках, в парках, музеях и кино – там для них подготовили специальную программу.

В парках "Сокольниках", "Красная Пресня", "Фили", "Бабушкинский" и "Таганский" можно будет бесплатно покататься на коньках. Нужно только предъявить студенческий и приглашение, которое можно получить в парках, молодежных центрах и студенческих советах. Центральной праздничной площадкой станут "Сокольники". Там организуют ярмарку, передвижную фотостудию и творческие мастерские. Также пройдет ледовое шоу и праздник Велозима.

В кинотеатре "Полет" покажут фильмы по студенческим ценам – от 80 до 150 рублей. А для Татьян вход будет бесплатным. Посмотреть можно будет ленты "Иван Царевич и Серый Волк 2" в 3D, "Забойный реванш", "Любовь в большом городе 3".

В интерактивном музее "Экспериментаниум" в Татьянин день обещает дать скидку на вход, научить пить чай на острие ножа и показать, как работает картофельная пушка.