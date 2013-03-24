Покататься на открытом катке можно в Сокольниках или Измайлово

Катки с искусственным льдом закрылись почти во всех парках

Москвичам придется забыть про катки в парках до следующей зимы - почти все спортивные сооружения с искусственным льдом завершили свою работу. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Последнюю возможность покататься в парке на катке предоставляют Сокольники и Измайловский парк. Первый будет работать до конца месяца, а второй - насколько позволит погода. Кроме того, действуют крытые ледовые арены.

Как ранее сообщал M24.ru, в последний день работы самого большого и популярного катка столицы в парке Горького покататься пришли тысячи горожан.

Только в декабре 2012 года в Москве появились 122 катка с искусственным льдом, и за зиму на них успели побывать около двух миллионов москвичей.