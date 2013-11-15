Каток в Парке Горького можно будет оплатить специальной картой

Фото: ИТАР-ТАСС

С декабря в Парке Горького начнут выдавать карты Gorky Card. Получить их можно будет бесплатно в специальных вендинговых аппаратах. Карта предназначена для безналичной оплаты услуг катка – она позволит посетителям избежать очередей и быстро попасть на лед.

"В этом году мы придумали новый продукт. Это уникальная карта, сделанная специально для Парка Горького. Имея такой экспресс-билет на каток, вы сможете быстро проходить на него, не тратя времени в очередях", - рассказала на пресс-конференции, посвященной открытию катка, директор главного столичного парка Ольга Захарова.

Карта с лимитом до 15 тысяч рублей выпущена совместно с "Промсвязьбанком". Она предназначена не только для безналичной оплаты товаров и услуг, но и для прохода на различные площадки парка. Залог за прокат коньков будет возвращен на нее сразу после катания. Карточка бесплатная, а пополнить ее можно в банковских терминалах.

Напомним, 15 ноября в столичных парках стартует зимний сезон. В этот же день открывается каток в Парке Горького. Всего в этом году в городе оборудуют более 1,5 тысячи катков как с натуральным льдом, так и с искусственным покрытием.