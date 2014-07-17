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Происшествия

17 июля 2014, 21:29

Защита арестованного мастера столичного метро обжалует решение суда

катастрофы суды адвокаты аресты защита ЧП в метро следствия авария

Фото: ИТАР-ТАСС

Защита мастера пути московского метро Валерия Башкатова, подозреваемого по делу об аварии в столичной подземке, обжалует его арест, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на адвоката Алексея Рыбкина.

"Жалобу мы непременно подадим, считаем, что следствие пришло к преждевременному выводу о причастности Башкатова к трагедии", - заявил Рыбкин.

Напомним, суд арестовал дорожного мастера службы пути московского метро Валерия Башкатова на два месяца. Ранее Башкатов признал, что детали на участке пути "синей" ветки, где произошла трагедия, были скручены проволокой. Однако он отметил, что это не могло привести к сходу вагонов с рельсов.

Подозреваемый также добавил, что сотрудники метро каждую ночь проводили обход данного участка, и никаких предпосылок, что такое ЧП может произойти, не было. Он также добавил, что не участвовал в данных обходах.

В то же время, защита Башкатова просила отпустить его под подписку о невыезде. По мнению адвоката, у следствия нет никаких данных о причине аварии, кроме протокола допроса мастера дорожных путей в качестве свидетеля. Кроме того, защитник отмечает, что допрос проводился в ночное время и в отсутствии адвоката.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. В ЧП пострадали более 400 человек, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда. По версии следствия Башкатов нарушил методику и технологию проведения работ, что привело к аварии и человеческим жертвам.

Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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