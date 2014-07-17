Вопрос об аресте помощника мастера метро рассмотрят в открытом режиме

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Басманный суд отказался провести в закрытом режиме заседание по вопросу ареста помощника мастера службы дорожных путей Юрия Гордова, подозреваемого по делу об аварии в столичном метро, сообщает МИА "Россия сегодня". Ранее аналогичный процесс прошел в отношении его начальника Валерия Башкатова.

Таким образом, судья отклонила ходатайство гособвинения о том, что в деле содержится информация о лицах, которых также можно привлечь к уголовной ответственности за инцидент, и после сообщений из открытого процесса они могут заранее подготовиться к защите. В то же время защита и подозреваемый просили суд отказать в данном ходатайстве.

Напомним, суд арестовал дорожного мастера службы пути московского метро Валерия Башкатова, подозреваемого по делу об аварии в столичном метро, сроком на два месяца. Ранее Башкатов, признал, что детали на участке пути "синей" ветки, где произошла трагедия, были скручены проволокой.

Однако он отметил, что это не могло привести к сходу вагонов с рельсов. Подозреваемый также добавил, что сотрудники метро каждую ночь проводили обход данного участка, и никаких предпосылок, что такое ЧП может произойти, не было. Он также добавил, что не участвовал в данных обходах.

В то же время, защита Башкатова просила отпустить его под подписку о невыезде. По мнению адвоката, у следствия нет никаких данных о причине аварии, кроме протокола допроса мастера дорожных путей в качестве свидетеля. Кроме того, защитник отмечает, что допрос проводился в ночное время и в отсутствии адвоката.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. В ЧП пострадали более 400 человек, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда. По версии следствия Башкатов нарушил методику и технологию проведения работ, что привело к аварии и человеческим жертвам.