01 ноября 2014, 11:17

Происшествия

В США разбился еще один космический корабль

В США разбился космический корабль для туристов

В США разбился космический корабль Space ShipTwo. Один пилот погиб, другой получил серьезные травмы и был доставлен в госпиталь, сообщает телеканал "Москва 24".

Авария произошла над пустыней на юге Калифорнии во время испытательного полета. Что стало причиной чрезвычайного происшествия - пока неизвестно.

Space ShipTwo был создан для будущих космических туристов. Планировалось, что он будет летать на высоту до 100 километров. Сначала корабль поднимается в воздух при помощи специального самолета, а затем включает двигатель и начинает полет.

Это уже вторая авария в США с участием космического корабля за последнюю неделю. Во вторник на космодроме в Вирджинии взорвалась ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus, который должен был доставить продовольственный груз на МКС.

Позже выяснилось, что ракету взорвали специально после того, как стало ясно, что в ходе запуска произошел неисправимый сбой.

