Геосервис 2ГИС начал показывать на картах входы в здания

Фото: пресс-служба 2ГИС

Геосервис 2ГИС запустил новую версию: он приобрел не только свежий интерфейс, но и ряд дополнительных функций. Так, сервис первым в мире начал показывать на картах входы в организации, работающие в зданиях, причем информацию представители 2ГИС собирают самостоятельно. На настоящий момент геосервис знает нахождение входов в 500 тысяч организаций.

На обновленном сервисе, доступном пока в бета-версии, можно также узнать, к каким обслуживающим организациям относится тот или иной дом в городе. Есть у сервиса и еще одна полезная функция – звонок в один клик. Если смартфон, работающий на iOS или Android, "привязан" к сервису, телефон будет самостоятельно – в один клик – набирать номера организаций, найденных пользователем на карте.

Владельцы гаджетов, работающих на Android, могут теперь также скачать приложение 2GIS Dialer, которое является альтернативой стандартной функции по осуществлению звонков на телефоне. Приложение знает телефоны всех организаций города, опубликованных на сайте 2ГИС.

Официальный релиз продукта состоится после окончания доработки бета-версии и проведения тестирований.