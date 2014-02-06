Во Внуково у пассажира изъяли коллекцию картин советского авангардиста

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники таможни аэропорта Внуково изъяли у пассажира рейса Тбилиси-Москва 20 картин кисти советского авангардиста Соломона Гершова.

Задержанные предметы были отправлены на искусствоведческую экспертизу.

Как сообщает пресс-служба ФТС, ранее на одном из европейских аукционов картина Гершова была продана за 38 тысяч швейцарских франков (1,5 миллиона рублей), другие доходили до 54 тысяч фунтов стерлингов (3 миллионов рублей).

"Судьба почти двух сотен картин художника, оставшихся в Грузии, неизвестна", - отмечают в таможне.