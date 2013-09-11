Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября 2013, 10:35

Наука

Карантин по бешенству продлен в двух районах Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории Молжаниновского района Северного округа Москвы на 2 месяца продлили карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Кроме того, до 30 октября продлен карантин в поселении Первомайское Троицкого округа. Решение было принято из-за очередного случая обнаружения больного дикого животного.

Напомним, в настоящее время карантин действует еще и в Марушкинском поселении Новомосковского округа. Там с конца июля запрещено проведение выставок и шоу с участием животных, их продажа и вывоз за пределы территории.

Сайты по теме


карантин бешенство городское управление

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика