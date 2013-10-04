Форма поиска по сайту

Новости

04 октября 2013, 19:38

Наука

В поселении Марушкинское в Новой Москве продлен карантин по бешенству

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории поселения Марушкинское Новомосковского административного округа до 23 ноября 2013 продлили карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

В Марушкинском поселении с конца июля запрещено проведение выставок и шоу с участием животных, их продажа и вывоз за пределы территории.

Кроме того, до 30 октября продлен карантин в поселении Первомайское Троицкого округа. Решение было принято из-за очередного случая обнаружения больного дикого животного.

На территории Молжаниновского района Северного округа Москвы тоже продлили карантин по бешенству до 11 ноября 2013 года.

