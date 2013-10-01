У музея Маяковского появится виртуальная копия

Фото: ИТАР-ТАСС

Из фондов музея Маяковского, хранящихся в библиотеке Некрасова, сделают отдельную библиотеку, а помещения самого музея приспособят для людей с ограниченными физическими возможностями. Такие планы озвучила директор музея Надежда Морозова на встрече руководства музея с сотрудниками столичного департамента культуры и Архнадзора, прошедшей во вторник, 1 октября.

На время реконструкции музея Маяковского, которая завершится в конце 2015 года, часть экспозиции перевезли в "Манеж", музей Пушкина (сюда попал драгметалл) и библиотеку Некрасова (здесь разместили уникальное собрание прижизненных изданий поэта). Некоторые выставки музея можно посетить в "Домике Чехова" на Малой Дмитровке, открытое хранение также организовано в павильоне номер 9 на ВВЦ, где планируется организовать реконструкцию квартиры Маяковского и Бриков. Об этом сообщила директор музея Надежда Морозова.

Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений, что капитальный ремонт музею Маяковского необходим. Как рассказала Морозова, в 2010 году, когда в столице стояла аномальная жара, технические системы музея дали сбой. Речь идет о вентиляции, электричестве, проводке. Сейчас в помещениях нестерпимо холодно – прорвало трубы, и нет отопления.

При этом капремонт невозможен без частичного демонтажа экспозиции, в которую, например, практически вмонтирована система вентиляции. То есть вести работы, не разобрав ряд конструкций, просто невозможно.

По словам заместителя директора музея Владимира Грачева, здание проектировалось в 80-е годы, когда требования к техническому состоянию были менее строгими.

В 2012 году сотрудники музея выразили беспокойство по поводу грядущих ремонтных работ. Комментируя ситуацию, Надежа Морозова отметила, что сейчас делается все возможное, чтобы сохранить аутентичный внутренний облик музея Маяковского. Создана специальная рабочая группа, в которую включены авторы экспозиции - архитектор Боков и автор литературной концепции воплощения экспозиции Поляков - они примут участие в обсуждении проекта ее восстановления.

Эксперты делят экспонаты музея на три части: основной фонд, включающий 310 предметов, к которым прикасалась рука поэта; научно-вспомогательный фонд и муляжи, изготовленные в 88-89-х годах. С каждым предметом работают реставраторы. Более того, организован реставрационный совет, на котором обсуждают судьбу как мемориальных вещей, так и муляжей.

В фондохранилищах музея сейчас находятся предметы, изъятые из экспозиции. Сотрудники учреждения с гордостью демонстрируют коробки с мебелью – ее удалось изъять с минимальным нарушением экспозиционного пространства.

Также в настоящий момент удалось произвести лазерную фотофиксацию экспозиции. Эту процедуру сделали впервые со дня основания музея. Полученные данные станут основой для создания виртуального музея Маяковского.