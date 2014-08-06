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Трафик

06 августа 2014, 09:44

Среднюю скорость на московских магистралях измерят с помощью камер

камеры трафик свежая пресса Игорь Шувалов

Фото: ИТАР-ТАСС

Вице-премьер Игорь Шувалов поручил столичному правительству проработать вопрос о применении в Москве дорожных камер "Автодория", замеряющих среднюю скорость на трассе, пишет "Коммерсантъ".

Для измерений нужно минимум два комплекса: один фиксирует время "старта", а второй – "финиша", и на основе времени прохождения участка и расстояния вычисляется средняя скорость автомобиля.

В настоящее время комплексы применяются в 15 регионах России, из которых в 11 - в тестовом режиме. При этом в Татарстане, Ингушетии, Самаре и Ульяновской области на основе данных, полученных с камер, выписывают штрафы за нарушения ПДД.

Первым регионом, в котором начали применять "Автордории", стал Татарстан. В местах установки камер смертность за шесть месяцев снизилась на 50%, а аварийность — на 15%.

Тестовые испытания прошли и в Московской области. Там установлено около ста камер, но штрафы с них пока не присылают. В Москве эксперимент проходил на Волоколамском шоссе в начале 2014 года, но о его итогах пока не известно.

Эксперты отмечают, что массовое использование "Автодорий" в столице невозможно – средняя скорость в городе 34 км/ч, и камеры подходят только для МКАД, ТТК и некоторых участков вылетных магистралей.

В настоящее время в столице работают 715 комплексов "Стрелка-СТ" и 85 комплексов для считывания автономеров "Автоураган", причем первые измеряют скорость только в одной точке.

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