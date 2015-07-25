Форма поиска по сайту

25 июля 2015, 09:41

Задержан подозреваемый в поджоге кафе, в результате которого погибла девушка

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Столичные полицейские задержали подозреваемого в поджоге кафе на севере столицы. При пожаре тогда погибла девушка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"В результате оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге кафе на улице Фестивальная, дом 11А. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", - отметил представитель пресс-службы.

Напомним, 24 июля около 03.00 после тушения пожара в летнем кафе было обнаружено тело 19-летний девушки. "Причины, по которым девушка не смогла покинуть помещение кафе во время возгорания, в настоящее время выясняются следователями", - отмечается в сообщении.

Ранее m24.ru сообщало, что площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС быстро ликвидировали пожар, после чего в ходе разбора завалов обнаружили тело погибшего человека. По словам администрации объекта, это работница кафе, которая нелегально проживала на рабочем месте.

