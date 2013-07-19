Почти 50 человек заболели сальмонеллезом, посетив кафе в Подольске

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47 посетителей "Бистро Пронто" в подмосковном Подольске заболели сальмонеллезом, среди них двое детей. Ситуацию взяло на контроль региональное управление Роспотребнадзора.

Как отмечают в ведомстве, сальмонеллезная инфекция была найдена в салате "Цезарь", приготовленном с нарушением технологических требований. В ходе проверки кафе сотрудники ведомства выявили грубые нарушений правил по соблюдению технологического процесса и содержания помещений. Также проводится обследование сотрудников предприятия для установления источника инфекции.

В настоящее время "Бистро Пронто" закрыто. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении.