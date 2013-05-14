В Балашихе закрыли ярмарки выходного дня и нестационарные кафе

Фото: ИТАР-ТАСС

Ярмарки выходного дня и нестационарные кафе оказались под запретом в подмосковной Балашихе. Их распорядился закрыть глава администрации городского округа Арсен Кумратов.

На оперативном совещании чиновник остался недоволен докладом о борьбе с несанкционированными торговыми объектами и распорядился закрыть все ярмарки выходного дня. По его словам, они являются "источником антисанитарии и местом реализации продуктов сомнительного качества", сообщается на сайте городского округа.

Кроме того, Кумратов дал указание закрыть все нестационарные кафе, которые торгуют спиртными напитками.