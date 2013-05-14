Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая 2013, 11:35

Культура

В Балашихе закрыли ярмарки выходного дня и нестационарные кафе

Фото: ИТАР-ТАСС

Ярмарки выходного дня и нестационарные кафе оказались под запретом в подмосковной Балашихе. Их распорядился закрыть глава администрации городского округа Арсен Кумратов.

На оперативном совещании чиновник остался недоволен докладом о борьбе с несанкционированными торговыми объектами и распорядился закрыть все ярмарки выходного дня. По его словам, они являются "источником антисанитарии и местом реализации продуктов сомнительного качества", сообщается на сайте городского округа.

Кроме того, Кумратов дал указание закрыть все нестационарные кафе, которые торгуют спиртными напитками.

Сайты по теме


кафе ярмарки Балашиха мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика