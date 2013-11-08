В московских кафе открываются офисы для малого бизнеса

Московские кафе превращаются в офисы

Небольшие кафе и сетевые кофейни превращаются в офисы малого бизнеса. У них появилось даже неофициальное название - "кофисы". Это явление становится все более популярным в Европе.

Но не все кафе готовы принять новую тенденцию, ведь посетители заказывают там немного – чашку кофе или стакан воды. А если сидят за работой весь день, то, скорее всего, они будут заказывать и еду, уверен вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

"Это нововведение позволяет провести несколько встреч за один день на одной и той же территории", - омечает эксперт.

Также переговоры можно проводить и в лобби-баре гостиницы или отеля. Там собираются для работы не только иностранцы, но и российские работники и бизнесмены. Они проводят там переговоры.

"Для отелей, это с одной стороны, приносит хорошую выручку, а с другой стороны, создает определенный имидж переговорной зоны", - считает Прасов.