Трое мужчин, устроивших поножовщину в кафе, задержаны в САО

Фото: ИТАР-ТАСС

Правоохранители задержали троих выходцев из Северного Кавказа по подозрению в нанесении ножевых ранений двум посетителям и сотруднику кафе на улице Космонавта Волкова.

Инцидент произошел около пяти утра 2 ноября. В заведении разгорелась ссора, переросшая в драку с применением холодного оружия. После ЧП трое неизвестных мужчин скрылись, сообщили M24.ru в столичном главке МВД.

Некоторое время спустя подозреваемых на Ленинградском шоссе задержали сотрудники автопатруля. По факту случившегося проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия".