Дизайнер из Дании создал "живой" абажур из грибов

Фото : formmagazine.com

Датский дизайнер Йонас Эдвард Нильсен создал абажур из грибов, сообщает журнал FORM. Лампа сделана из каркаса, растительных волокон и грибницы вешенок.

Растительные волокна Йонас приобретает на текстильных фабриках, а грибницы ему поставляют фермы грибов. С помощью каркаса этим компонентам придается форма, затем лампа "выращивается" от двух до трех недель - грибница разрастается, скрепляя между собой растительные волокна.

Со временем абажур принесет урожай в 600 грамм вешенок. Затем, после просушки, она трансформируется в предмет интерьера.

На ощупь поверхность напоминает легкий текстиль.

Разработка Нильсена занял третье место на выставке Green Furniture Award 2014, которая проходит в Швеции.

О дизайнере Йонас Эдвард Нильсен - молодой дизайнер из Копенгагена. Он окончил Датскую школу дизайна в 2013 году. Предыдущим изобретением Нильсена был органический текстиль, созданный из грибницы и волокон конопли. Йонас Эдвард Нильсен - молодой дизайнер из Копенгагена. Он окончил Датскую школу дизайна в 2013 году. Предыдущим изобретением Нильсена был органический текстиль, созданный из грибницы и волокон конопли.



Нильсен не первопроходец в создании съедобных предметов повседневного быта. Уже созданы : карандаш из пармезана, шоколадная свеча, посуда из муки, стул из карамели. Некоторые дизайнеры создают несколько предметов из одного материала, объединенных одной концепцией. Например, израильтянка Дебби Нитсан сконструировала серию электроники из хлеба: мышку, радиоприемник и фонарь.