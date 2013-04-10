Фото: ИТАР-ТАСС

Несколько рейсов "Аэроэкспрессов" в Домодедово отменят 11 и 12 апреля. Изменения в графике вызваны аварией, которая произошла на Каширском шоссе: в ночь на 10 апреля грузовик врезался в опору железнодорожного моста и серьезно ее повредил - просел один из трех путей.

В связи с ремонтными работами 11 и 12 апреля будут отменены следующие рейсы: отправлением с Павелецкого вокзала в 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 18.30; и отправлением из аэропорта Домодедово в 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 14.30, 19.30.

В компании "Аэроэкспресс" сообщили, что все остальные рейсы будут следовать по расписанию. Обо всех изменениях в графике движения сообщат дополнительно.