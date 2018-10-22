Разбитые надежды: как пережить родительское разочарование

"Столько сил потрачено впустую!" – пожалуй, одно из самых распространенных восклицаний родителя, чьи надежды на будущее его ребенка не оправдались. А имеем ли мы вообще право на такие надежды и что делать, если они рухнули, – в колонке журналиста и мамы троих детей Анны Кудрявской-Паниной.

Мой сын накануне своего шестого дня рождения одолел меня просьбой: "Отведи меня в шахматную школу!" Он был одержим шахматами с того самого момента, как мой отец – сам в прошлом перворазрядник – впервые показал ему доску. В день рождения он получил в подарок новенькие шахматы и учебник для детей его возраста, а еще через неделю сбылась его мечта – мы пришли в спортивную шахматную школу.

Нормы четвертого и третьего разрядов (кстати, в этом виде спорта разряды не делятся на детские и взрослые) он выполнил чуть ли не подряд, в начальной школе одолел второй, затем первый и к подростковому возрасту стал кандидатом в мастера спорта, занимая первые и другие призовые места в городских и областных соревнованиях в своей возрастной категории. "Мама, я наслаждаюсь этими шахматами", – говорил мне ребенок на заре своей спортивной карьеры.

Возлагали ли на него большие надежды тренеры? Конечно! Что думала и чувствовала я, вкладывая в большое дело его маленькой жизни все силы и душу (не говоря о средствах, необходимых для поездок на соревнования)? Мнила ли его будущим Крамником? Видела ли его в своих мечтах если не чемпионом мира, то уж точно именитым гроссмейстером? Безусловно.

А он им не стал. Он даже не стал мастером спорта. Потому что шахматы в один прекрасный день бросил. Просто перестал ими наслаждаться.

Большинству родителей такая причина не просто покажется недостаточной, она и причиной-то не покажется вовсе. Как бросил кружок? Как это – уйти из музыкальной школы за два года до выпуска?! Что значит, не буду поступать на юридический, хочу быть стюардессой?! Выйти замуж за Сашку? Да только через мой труп!

Я, конечно, утрирую. Хотя, не факт. Практикующие психологи могли бы рассказать вам огромное множество невероятных историй на эту тему. Когда родители не могут смириться с тем, что дети не оправдали возложенных на них надежд, и давят, ломают, не дают идти своим путем, а потом, когда дети все же делают по-своему, никак не могут справиться с разочарованием, их постигшим.

Что же движет всеми нами, родителями, когда мы навязываем детям свое представление об их "прекрасном" будущем и настойчиво стараемся "причинить им добро"? А ничего хорошего, как это ни прискорбно. Нами движут наши собственные страхи, амбиции, стереотипы, установки и чувство вины. Что скажут люди; я не смог поступить в Бауманку, пусть у него получится; быть парикмахером непрестижно; в нашей семье все оканчивали только МГУ, какой строительный вуз; я не оправдала мамины надежды, не стала балериной, ушла из училища; она не имеет права бросить музыкалку, потом будет жалеть, как я. И так далее, и так далее... Одним словом, мама знает, как надо! Мама жизнь прожила. И твою проживет!

Может ли из такого сомнительного набора сложиться что-то дельное? Очень вряд ли.

Какие надежды родителей чаще всего не оправдывают дети: не так хорошо учился, не туда поступил, бросил секцию, кружок, школу, вуз, не там работает, не на той женился.

Только вот почему мы решили, что наши дети делают не то и не так? Откуда берутся наши ожидания? Из очередной установки, принятой в обществе: дети неразумны, они не знают, как лучше, без нас они не справятся, их надо направлять, наставлять, иначе они собьются с верного пути и не придут к успеху. Успеху, который успехом считаем мы – взрослые, а вовсе не они сами.

Родителей пугает самостоятельность ребенка в выборе, их вообще многое пугает, они руководствуются внешними ориентирами, потому что их собственные не сформированы или сломаны. И они из благих побуждений как раз и не дают ребенку выстроить внутренние ориентиры. Замкнутый круг.

Чем выше ожидания родителей, тем сильнее стресс, которому они подвергают собственного ребенка и самих себя. Вот что говорят "не оправдавшие надежд" дети: "У меня все так, как хочется мне. В чем-то я ошибалась, потом исправляла. Мама с папой считают, что я живу в нищете и горе... Я не ощущаю ни нищеты, ни горя... Просто их надежды – это был всего лишь один из вариантов, я выбрала другой, и была изгнана из дома, ну ок. В итоге все хорошо, и мы даже общаемся с родителями, но они в упор не видят, что можно сделать свой собственный выбор, и он может оказаться самым лучшим для тебя"; "Я ребенок, который не оправдал надежд. С "не тем" человеком живу счастливо 20 лет, "тот" институт мне даром не нужен, уехала жить в деревню и пасу коз (о, боги). Как итог – с родителями почти не общаюсь. Потому что это моя жизнь, и я живу ее так, как нравится мне"; "Мама измучила меня попреками и недовольством. Результат: полный разрыв отношений. Такое давление невозможно выдерживать"; "Если не прекратите насаждать детям свои иллюзии, как им проживать их жизнь, дети или будут вам лгать безбожно, либо отвернутся от вас и сбегут при первой возможности. И счастливого им пути, если честно".

Разрывают отношения и дети, не желающие продавливаться под родительские представления о них. И сами родители в "наказание" за черную неблагодарность отвергают "оступившихся" детей. Не слишком ли дорогая цена для наших надежд?

Но не все способны противостоять давлению самых любимых и авторитетных в жизни людей, особенно в детстве. Именно так и привыкают жить, не слушая и не слыша собственных потребностей и желаний, руководствуясь чужими, внешними ориентирами и установками. Замкнутый круг номер два.

Но все же, как справиться и пережить разочарование, если надежды были и не оправдались? Во-первых, живите своей жизнью: ваше детство уже прожито, юность тоже, не пытайтесь повторить или переиграть свой путь, заменив себя своим ребенком. Почаще вспоминайте, что ваш ребенок – не вы, и принимайте его таким – другим. Не думайте, что без вашего указующего перста он пропадет: ребенок – не деструктивное по натуре существо, он способен стать самодостаточной личностью и без родительского поводка. Не надо идти по пути вашего ребенка впереди него или за ним – идите рядом. И в конце концов, разрешите ему выбирать и ошибаться. Без страха быть вами отверженным.

Мне было непросто смириться с выбором сына и с моими мечтами на тему, кем бы он мог стать, если бы не бросил шахматы. Я несколько раз переспрашивала его, уверен ли он в своем решении. Я думала об этом довольно долго и, конечно, переживала. И... пережила. Как и потом еще не раз, пока мой старший ребенок искал свой путь, да и ищет до сих пор. В какой-то момент я твердо себе сказала: это его дорога и то, как он по ней идет, совершенно не обязательно должно устраивать меня.

Какие у меня сейчас надежды на моих детей? Самые главные: я, как любая мама, хочу, чтобы они были здоровы и счастливы. И, конечно, я понимаю, что если, не дай бог, что-то пойдет не так, это никак не повлияет на мою к ним любовь.

Нет, я вовсе не мудрая и правильная, мой путь принятия собственных детей со всеми их "милыми особенностями" тоже не был простым. Мне очень нравится действительно мудрая фраза одной неизвестной мне мамы, которую ее дочь привела в интернете: "Единственное, что она (дочь – прим. авт.) мне прямо вот должна – это быть живой. Это она мне обязана".