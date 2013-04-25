Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля 2013, 10:24

Город

За состоянием поврежденных зданий теперь можно следить в Интернете

Мониторинг поврежденных зданий можно осуществлять по интернету

Каждый москвич теперь может проследить за работой передвижного центра мониторинга зданий по Интернету. Оценить степень безопасности домов, рядом с которыми проходит стройка, помогают беспроводные датчики вибрации.

Теперь не нужно нанимать группу геодезистов и ждать результатов целые сутки. Достаточно отправить запрос на датчики, и через минуту данные уже в компьютере.

Приборы показывают подземный мир с особой точностью. Они способны улавливать отклонения до одной сотой миллиметра. Новый способ мониторинга позволяет принять необходимые меры в случае опасности в кратчайшие сроки.

Мобильный центр способен приехать в любую точку стройку не требуя проводов и дополнительной бригады рабочих. Новые датчики уже широко применяются - например, в Алабяно-Балтийском тоннеле их установлено уже больше 130.

исторические здания культурное наследие мониторинг

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика