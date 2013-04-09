Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля 2013, 18:53

Город

По факту уничтожения памятника истории в Красногорске возбудили дело

Фото: ИТАР-ТАСС

Генпрокуратура России обнаружила нарушения при проведении реставрационных работ в усадьбе Знаменское-Губайлово, расположенной в подмосковном Красногорске. Подрядчик уничтожил белокаменную лестницу усадьбы, являющуюся памятником истории.

По факту уничтожения памятника культуры и истории возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Выяснилось, что при разработке проектной документации подрядчик решил вместо реставрации внутренней белокаменной лестницы левого флигеля произвести ее замену на современную железобетонную. В результате историческая лестница была уничтожена.

Полиция Красногорского района Подмосковья расследует уголовное дело, возбужденное по статье "Уничтожение памятника истории и культуры общероссийского значения".

Сайты по теме


исторические здания следствие культурное наследие архитектурные памятники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика