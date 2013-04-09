По факту уничтожения памятника истории в Красногорске возбудили дело

Фото: ИТАР-ТАСС

Генпрокуратура России обнаружила нарушения при проведении реставрационных работ в усадьбе Знаменское-Губайлово, расположенной в подмосковном Красногорске. Подрядчик уничтожил белокаменную лестницу усадьбы, являющуюся памятником истории.

По факту уничтожения памятника культуры и истории возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Выяснилось, что при разработке проектной документации подрядчик решил вместо реставрации внутренней белокаменной лестницы левого флигеля произвести ее замену на современную железобетонную. В результате историческая лестница была уничтожена.

Полиция Красногорского района Подмосковья расследует уголовное дело, возбужденное по статье "Уничтожение памятника истории и культуры общероссийского значения".