Реконструкцию части района Арбат впервые поручили государственной структуре

Фото: um.mos.ru/Александр Иванов/DESC

Проработку реконструкции 37-го квартала района Арбат возьмет на себя госпредприятие "Дирекция эксплуатации зданий, сооружений и предприятий" ("ДЭЗИСК"). Об этом сообщил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев в интервью МИА "Россия сегодня".

Ранее проект реконструкции готовила компания "Торговый дом Шатер" под руководством президента Союза грузин в России Михаила Хубутия. На территории квартала планировалось создать пешеходные зоны, озеленить территории и организовать археологический парк, сообщается на сайте Михаила Хубутия.

По словам Константина Тимофеева, было подготовлено три варианта реконструкции. "Однако экономика этого проекта оказалась совершенно не "бизнесовой", - отметил глава Москомстройинвеста. Он подчеркнул, что историческая ценность этой городской территории осложняет создание проекта. "Там памятник на памятнике, в рамках реконструкции новое строительство возможно лишь на месте двух домов", - добавил Тимофеев.

37-й квартал района Арбат ограничен улицами Воздвиженка и Знаменка, Крестовоздвиженским и Староваганьковским переулками. Со стороны Староваганьковского переулка с ним соседствует Российская государственная библиотека. На территории квартала расположено множество исторических зданий, в числе которых усадьба купеческой жены Арбузовой, флигель и главный дом усадьбы дворян Аладьиных, жилой дом кооператива "Московский почтовик". Также в 37-м квартале находятся Московская средняя специальная музыкальная школа им. Гнесиных и Музей архитектуры имени Щусева.