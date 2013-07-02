На месте котлована в ЦАО появится благоустроенный двор

Фото: ИТАР-ТАСС

На Новинском бульваре в центре Москвы вместо котлована, который был вырыт 12 лет назад, появится благоустроенный двор. О начале работ по благоустройству дворовой территории, прилегающей к дому №7 стр.3 на Новинском бульваре сообщил префект округа Виктор Фуер.

Ранее на этом месте располагался жилой дом начала XIX века, который сгорел при пожаре в 1997 году. Сперва здание планировали воссоздать и разместить в нем подразделения Комитета по делам миграции Правительства Москвы. Но в связи с отменой распорядительного документа работы были прекращены. С тех пор на этом месте располагался котлован глубиной 6,5 метров.

"За долгие годы существования котлована жители района уже практически потеряли надежду на перемены к лучшему. Ситуация была недопустимо затянута. Сегодня по согласованию с жителями и во взаимодействии с муниципальными депутатами мы приняли единственное правильное решение – засыпать надоевший всем котлован и благоустроить территорию в соответствии с единым городским стандартом", - сказал префект ЦАО.

На этом месте будет детская площадка, газон и цветники. Расходы финансируются по госпрограмме "Жилище".