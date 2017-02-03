Глава Пентагона пообещал КНДР "сокрушительный ответ" при ядерной атаке

Фото: AP/Wong Maye-E

Новый министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил Северную Корею, что если она решит использовать ядерное оружие, ответ Штатов будет "эффективным и сокрушительным", пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Мэттис прибыл с двухдневным визитом в Сеул – столицу Южной Кореи. Там он также заявил, что "любое нападение на Соединенные Штаты или союзников будут отражено".

Ранее СМИ писали, Пхеньян готовится испытать баллистическую ракету, что станет вызовом новой администрации США. В 2016 году Северная Корея провела более 20 ракетных испытаний и два ядерных в нарушение резолюций ООН.