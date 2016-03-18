LIVE: с чего начать знакомство с искусством

Галерея современного русского искусства Art-ICON и Парк Горького запускают образовательный проект "Перед картиной". Художники, кураторы выставок и искусствоведы будут рассказывать о мировом искусстве и ярких представителях разных эпох. 21 марта состоится вводная лекция о том, как создаются картины. Слушателей познакомят с основными понятиями: материал и техника, композиция, свет и тень, ритм и фактура. В ходе лекции гости поймут, на что следует обращать внимание при первом знакомстве с живописным произведением.

