LIVE: с чего начать знакомство с искусством

Галерея современного русского искусства Art-ICON и Парк Горького запускают образовательный проект "Перед картиной". Художники, кураторы выставок и искусствоведы будут рассказывать о мировом искусстве и ярких представителях разных эпох. 21 марта состоится вводная лекция о том, как создаются картины. Слушателей познакомят с основными понятиями: материал и техника, композиция, свет и тень, ритм и фактура. В ходе лекции гости поймут, на что следует обращать внимание при первом знакомстве с живописным произведением.
Смотрите прямую трансляцию на сайте Мослектория в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 21 марта в 20:00
- Что: лекция о создании картин
- Кто: искусствовед
- Кому смотреть: начинающим художникам и искусствоведам
В ожидании трансляции смотрите:
- Лекция музыковеда Михаила Мугинштейна об опере "Дидона и Эней"
- Женское лицо импрессионизма в тени мужской славы
- Вера Мартынова – о соприкосновении театра и визуального искусства