18 марта 2016, 17:15

LIVE: с чего начать знакомство с искусством

Галерея современного русского искусства Art-ICON и Парк Горького запускают образовательный проект "Перед картиной". Художники, кураторы выставок и искусствоведы будут рассказывать о мировом искусстве и ярких представителях разных эпох. 21 марта состоится вводная лекция о том, как создаются картины. Слушателей познакомят с основными понятиями: материал и техника, композиция, свет и тень, ритм и фактура. В ходе лекции гости поймут, на что следует обращать внимание при первом знакомстве с живописным произведением.

Смотрите прямую трансляцию на сайте Мослектория в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 21 марта в 20:00
  • Что: лекция о создании картин
  • Кто: искусствовед
  • Кому смотреть: начинающим художникам и искусствоведам

В ожидании трансляции смотрите:


