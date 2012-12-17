Расписание столичных лекций: 17 – 21 декабря

Бердслей. Девиль. Фото: punktum.ru

Понедельник, 17 декабря

2013 год, как известно, по китайскому календарю пройдет под покровительством змеи. В преддверии неплохо узнать всю правду о змеях. В Центре экономии ресурсов на дизайн-заводе "Флакон" выступит специалист-герпетолог, то есть тот, кто знает о змеях все.

Из лекции слушатели узнают о строении змей и почему у них в языке химическая лаборатория; что они едят и почему никогда не смогут стать вегетарианцами; чего они боятся, а что любят; ну и, безусловно, как встретить новый год экологично.

Специальные гости вечера – узорчатый полоз и куфия.

Начало в 19.30. Стоимость – 100 рублей.

Адрес: метро "Дмитровская", улица Большая Новодмитровская, дом 36, строение 26.

В кафе "Читалка" научный сотрудник Музея Кремля Юлия Бузыкина расскажет о женском мире в русской иконе. Считается, что средневековая религиозная культура не одобряла женскую природу, но это верно лишь отчасти. На лекции будут рассмотрены сюжеты древнерусской живописи, основанные на темах зачатия, беременности и родов. Отдельно лектор коснется темы женской наготы и рассмотрит случаи интеллектуального и физического доминирования женщины над мужчиной.

Начало в 19.30. Стоимость участия - 250 рублей.

Адрес: метро "Чистые пруды", улица Жуковского, дом 4.

А в книжном магазине "Додо" гости прогуляются по Вечному Городу с Виктором Сонькиным.

Сонькин – журналист, переводчик, автор исторического путеводителя "Здесь был Рим", пройдется по Вечному городу с героями фильмов Билли Уайлера, Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Вуди Аллена и других мастеров. Расскажет он не столько о фильмах, сколько о фоне, о картинке, о городе, который порой заслоняет собой все остальное.

Начало в 20.00. Вход свободный.

Адрес: метро "Таганская", улица Таганская, дом 31/22.

Вторник, 18 декабря

Коворкинг "Рабочая станция" и издательский дом "Известия" приглашают посетить семинар Эраста Галумова "Национальные особенности PR в России". Семинар будет интересен как руководителям и сотрудникам пресс-службы, так и всем, кто интересуется PR. Ведущий разберет основные понятия, цели и задачи PR-продвижения. Особое внимание будет уделено инструментам и методам PR-продвижения в СМИ и в интернете именно на российской почве.

Ведущий – Эраст Галумов, журналист, бизнесмен, политолог, генеральный директор издательства "Известия", доцент, профессор кафедры массовых коммуникации и связей с общественностью Дипломатической академии МИД России.

Начало в 19.00. Стоимость – 500 рублей.

Адрес: Ленинский проспект, 30, корпус А.

В кинотеатре "35ММ" пройдет лекция "Откуда берется одаренность?". Лектор доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных Биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин ответит на вопросы - от чего зависит одаренность человека? Что важнее - хорошие гены или правильное окружение? Какова связь одаренности, гормонов и особенностей организации мозга? Что такое гармоничная одаренность? Во всем ли талантлив гений? Какой вклад в выдающиеся достижения Паганини, Достоевского, Ван Гога внесли присущие им заболевания?

Начало в 19.30. Стоимость – 350 рублей.

Адрес: метро "Курская" или "Красные ворота", улица Покровка, 47/24.

В кафе "Читалка" расскажут об истории и культуре Африки – об африканских культах, их истории и современном положении религии.

Начало в 19.30. Стоимость – 200 рублей.

Адрес: метро "Чистые пруды", улица Жуковского, дом 4.

Среда, 19 декабря

В mediaшколе АиФ пройдет открытая встреча с Александром Земляниченко "Фотожурналистика в современном медиапространстве". Александр Земляниченко – шеф-фотограф московского бюро агентства Associated Press, дважды лауреат Пулитцеровской премии (съемка путча в 1991 году и фотография президента РФ Бориса Ельцина во время рок-концерта, 1996 год), призёр конкурса World Press Photo (People in the news, 1996).

На встрече Земляниченко расскажет о том, как изменилась работа фотокорреспондента, что происходит с новостной фотографией в целом с появлением цифровых камер, развитием интернет-СМИ и социальных сетей.

Вход свободный, но необходима регистрация.

В гуманитарном центре "Пунктум" пройдет лекция "Декаданс – особое явление". Декадансу характерны "бесстильность", слабость, эстетизация мрачного увядания. Он проник в литературу, живопись и музыку. Лекция будет охватывать основные его проявления в искусстве и познакомит участников с темными образами, грезами и мечтами, созданными мастерами этого явления. Декаданс связывает разные фамилии: Зинаида Гиппиус, Обри Бердслей, "ранний" Валерий Брюсов, Франц фон Штук и многие другие, едва коснувшиеся или утонувшие в этом течении образов.

Лектор расскажет о том, как декаданс существует на стыке художественной категории и психологии личности, и попробует найти тонкую грань между феноменом и кризисом.

Начало в 19.30. Стоимость – 250 рублей.

Адрес: метро "Новослободская, улица Краснопролетарская, дом 31/1, строение 5.

В 20.00 в Московском планетарии пройдет лекция "Астероидно-кометная опасность" из нового цикла лекций "Трибуна ученого".

Посетители смогут получить ответы на самые актуальные вопросы и узнать о последних достижениях в области исследования астероидно-кометной опасности. Лекцию прочтет член-корреспондент РАН, директор Института астрономии РАН, Председатель Экспертной рабочей группы по космическим угрозам при Совете РАН по космосу Борис Михайлович Шустов.

По традиции выступление начнется с обзора звездного неба над Москвой.

Начало в 20.00. Стоимость – 300 рублей.

Адрес: метро "Баррикадная", улица Садовая-Кудринская, 5, стр. 1.

Четверг, 20 декабря

В кафе-клубе "Гарцующий дредноут" пройдет лекция "Сакральная Азия". Лектор Вячеслав Киплюкс расскажет о святых местах Монголии и Бурятии, затерянных в Тибетских горах монастырях религии Бон, буддийских святых и шаманов, о легендах Гималаев и местных обрядах. "Сакральная Азия" – это фотовыставка, с которой член Русского Географического Общества и Ассоциации Свободных Гидов - Вячеслав Киплюкс объехал Россию и Европу.

Начало в 19.30. Вход свободный.

Адрес: улица Большая Спасская, 8, строение 1А.

Пятница, 21 декабря

Сразу две интересных лекции пройдут в гуманитарном центре "Пунктум". Искусствовед Яна Певень расскажет об искусстве модерна в лекции "Модерн. Графика. Альфонсу Муха и Обри Бердсли".

Начало в 19.30. Стоимость участия – 250 рублей.

А в соседнем зале пройдет мастер-класс "Рождественская игрушка: голландский стиль". Участников научат создавать и расписывать новогодние игрушки в голландском стиле. Художественный опыт не требуется.

Начало в 19.30. Стоимость участия – 500 рублей.

Адрес: метро "Новослободская, улица Краснопролетарская, дом 31/1, строение 5.