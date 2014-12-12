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12 декабря 2014, 15:31

Мастер-классы на празднике "Моя Москва/Занесенная снегом"

искусство лекции мастер-классы прямые трансляции Москва онлайн смотреть онлайн на m24.ru

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Лаборатория VII и Музей Москвы приглашают горожан на фестиваль для всей семьи: Конструктор праздника "Моя Москва/Занесенная Снегом". В рамках праздника можно будет посмотреть перформансы, инсталляции и теневую диараму, купить подарки и научиться новому. Мастер-класс "Где сила" проведет Даниил Трабун, после чего Николай Полажченко даст инструкцию по применению современного искусства.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 19.00.

  • Когда: 14 декабря
  • Кто: Даниил Трабун, Николай Полажченко
  • Что: мастер-классы на интерактивной выставке
  • Кому смотреть: преданным читателям "Афиши" и желающим постичь современное искусство
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро Москва онлайн

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