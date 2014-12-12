Мастер-классы на празднике "Моя Москва/Занесенная снегом"

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Лаборатория VII и Музей Москвы приглашают горожан на фестиваль для всей семьи: Конструктор праздника "Моя Москва/Занесенная Снегом". В рамках праздника можно будет посмотреть перформансы, инсталляции и теневую диараму, купить подарки и научиться новому. Мастер-класс "Где сила" проведет Даниил Трабун, после чего Николай Полажченко даст инструкцию по применению современного искусства.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 19.00.