Сегодня после работы: чем заняться вечером 9 июня

Летом после работы хочется отправиться куда угодно, только не домой. Каждый будний день на m24.ru мы публикуем пару вариантов, как провести вечер с пользой и удовольствием. Сегодня получилось очень много вариантов, теоретически можно успеть все.

19:30. Концерт

В Государственном центре современного искусства начинается фестиваль "Дада". Дадаизм – течение в искусстве, существовавшее в 1910–20-х годах. Тогда разум и логика были обесценены Первой мировой войной. Это побудило художников отказаться от изобразительных канонов и позволить себе творить, как говорится, как бог на душу положит. Поэтому основным приемом дадаистов стал коллаж. Выставка и экскурсионная программа заработают в пятницу, а в день открытия будет концерт группы "Отзвуки Му", которая продолжает дело Петра Мамонова. Вход бесплатный, нужна регистрация. Адрес: улица Зоологическая, дом 13.

Весь вечер. Ужин

Череда летних городских ярмарок открывается гастрономическим фестивалем "Наш продукт". Он будет посвящен российской культуре и ремеслам эпохи средневековья. Тут и женщины с коромыслом, и Змей Горыныч, и богатырский патруль. И, конечно, еда. Сегодня на m24.ru будет список того, что обязательно нужно попробовать. А пока на затравочку:



смалец;

медведь;

ботвинья.

Фестиваль займет 33 площадки. В Москву съедутся хранители традиций из 40 регионов России. Они выложат на прилавки свою продукцию и будут учить своему мастерству.

Весь вечер. Премьера

Выходит фильм "Иллюзия обмана 2". Напомним: в первой серии четыре ловкача проворачивали серьезные ограбления под носом у ФБР, пока не выяснили, что сами являются марионетками в руках агента, который использует их, чтобы отомстить за смерть своего отца – иллюзиониста, погибшего во время выполнения трюка. В новой части тоже все происходит из-за кровной мести: сын миллионера, обчищенного фокусниками, хочет их наказать. Роли "Четырех всадников" и некоторые чудеса исполняют: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Лиззи Каплан и Дэйв Франко. Время сеансов и цены на билеты уточняйте в кинотеатрах.

В Московском метрополитене 27 мая стартовал пилотный проект "Музыка в метро", призванный создать новый образ восприятия городских музыкантов. О первых впечатлениях от проекта m24.ru рассказали в пресс-службе подземки, а также главные его участники – городские музыканты новой формации.