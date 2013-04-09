Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля 2013, 16:44

Культура

Школа Культуры открывается на базе дизайн-завода "Флакон"

Фото: ИТАР-ТАСС

На площадке дизайн-завода "Флакон" в рамках образовательного проекта "Ф-Кампус" 18 апреля состоится открытие Школы Культуры. Организаторы задались целью рассказать о ценности и смысловых составляющих художественных объектов, а также объяснить специфику работы музеев и дать посетителям толчок для творческого развития.

Первую лекцию из авторского курса "Великие музеи и великие творения искусства в контексте культуры и истории" прочтет кандидат философских наук, доцент МГЛУ Лариса Михайлова, сообщили организаторы.

Кроме того, преподавать в Школе Культуры будут кураторы выставок и сотрудники музеев Декоративно-прикладного искусства, Пушкинской галереи.

В рамках лекций о стыке науки и культуры выступят представители музея имени Дарвина и "Экспериментаниума".

Начало занятий запланировано на 20.00. Вход свободный.

Сайты по теме


Сюжет: Бесплатная Москва
искусство школы дизайн-завод Флакон смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика