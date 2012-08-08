Винзавод приглашает лепить горшки и готовить коктейли

Винзавод

18-19 августа на территории Центра современного искусства "Винзавод" пройдет двадцать первый ВИНЗАВОД-АРТбазар. В этом году он посвящен творческим мастер-классам.

18 августа, в субботу, пройдут практические занятия по декупажу, сборке украшений и кулинарный класс по приготовлению летних коктейлей. Время проведения занятий – с 14.00 по 19.00. После образовательной части базара молодые российские дизайнеры покажут свои последние коллекции. Завершится день концертом группы MixturaJazz, которая исполнит хиты американской эстрады 50-х годов.

Второй день АРТбазара начнется с мастер-класса по гончарному искусству. С трех до пяти дня каждый желающий сможет пополнить свой гардероб новыми вещами в рамках дресскроссинга.

Записаться на любой понравившийся мастер-класс можно на официальной странице мероприятия. Вход свободный.