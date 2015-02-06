Трансляция: Ольга Чуворкина о роли зрителя и критика в современном искусстве

Фото: m24/Игорь Иванко

10 февраля в Высшей школе художественных практик и музейных технологий РГГУ состоится вторая арт-встреча с Ольгой Чуворкиной. Ольга Чуворкина – куратор, историк искусства, арт-критик и преподаватель Высшей школы художественных практик и музейных технологий РГГУ. На встрече Ольга расскажет о механизмах, которые создают и развивают современное искусство, о роли зрителя, куратора, критика, а также о формах и специфике разнообразных выставочных и кураторских проектов.

Смотрите прямую трансляцию мероприятия на нашем сайте в 19.00.