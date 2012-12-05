ЦСИ "Винзавод" организует встречи москвичей с деятелями искусства

Фото: ИТАР-ТАСС

ЦСИ "Винзавод" объявил о запуске нового образовательного проекта "Просвет", в рамках которого посетителям расскажут о мире современного искусства и деятельности его представителей.

С апреля проект функционирует в тестовом режиме. За эти месяцы на площадке центра уже выступили куратор галереи Tate Modern Николас Каллинан, куратор Виктор Мизиано, художницы Клаудиа Рогге и Ирина Корина, а также галерист Лариса Гринберг.

"Мы делаем программу в уникальном формате личного общения, к которой создается специальное слайд-шоу с рассказом не только о том, что происходит с художником или куратором в настоящем, но и прослеживается, с чего начинался его путь, чем он живет, какие у него планы на будущее, то есть получается история человека, создающего искусство", - рассказала РИА Новости директор "Винзавода" Елена Пантелеева.

Ожидается, что программа "Просвета" станет более интенсивной. Встречи и лекции с интересными людьми планируют организовывать минимум два раза в месяц. Видеозаписи с творческих встреч будут выкладывать на сайте центра.

В ближайшее время посетители ЦСИ смогут пообщаться с художником Алексеем Каллимой и звездой британского видеоарта Айзеком Джулианом.