Названы лауреаты премии The Art Newspaper Russia

В Манеже вручили премию журнала The Art Newspaper Russia

Лауреатов премии журнала The Art Newspaper Russia объявили в Манеже в четверг, 4 апреля. Лучшим музейным проектом стал Еврейский музей и центр толерантности, открывшийся в ноябре прошлого года в историческом здании Бахметьевского гаража. Он стал крупнейшим в мире музеем истории еврейского народа, объединив под одной крышей обширную экспозицию, кинотеатр, кафе и детскую площадку.

Главной выставкой года признали выставку Караваджо в ГМИИ имени Пушкина. С ноября 2011 по февраль 2012 года в Москве показывали 11 произведений мастера из коллекций Италии и Ватикана. Приз куратору выставки и замдиректора Пушкинского музея вручил посол Италии в России Дзанардо Ланди.

Самой важной книгой года стал 14-й том "Истории русского искусства" в 22 томах - проекта Государственного института искусствознания. Новый том охватывает пласт отечественного искусства первой трети 19 века.

В номинации "Реставрация года" победил проект Арсенал в Нижнем Новгороде – Приволжский филиал ГЦСИ. А за личный вклад наградили предпринимателей Дмитрия Аксенова и Сергея Скатерщикова – владельцев венской ярмарки современного искусства Viennafair.

Русская версия международного издания The Art Newspaper выходит с апреля 2012 года. The Art Newspaper - сеть независимых, но связанных между собой изданий в нескольких странах. Она ведет начало от итальянского журнала Il Giornale dell'Arte, основанного в 1983 году.