В центре города прошел протестный флешмоб валютных ипотечников

Протестный флешмоб валютных ипотечников прошел в столице

Флешмоб валютных ипотечников прошел в центре столицы. Люди вышли на улицу из страха остаться без крыши над головой.

Как передает телеканал "Москва 24", флешмоб длился всего пять минут. Ровно в 14.00 колонна людей выстроилась вдоль Моховой улицы. Они держали в руках плакаты.

"Люди, к сожалению, находятся сегодня в крайней ситуации. Мы вынуждены бороться, мы держимся действительно из последних сил", - рассказала активист всероссийского движения валютных ипотечных заемщиков Светлана Бочкарева.

Акция завершилась мирно, полиция никого не задержала: как только на месте появились сотрудники правоохранительных органов, участники флешмоба свернули плакаты и ушли.

Напомним, что на поддержку ипотечных заемщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию, планируют направить 4,5 миллиарда рублей. Об этом министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень сообщил журналистам в рамках IV Российского инвестиционно-строительного форума.

Добавим, недавно в Госдуме зарегистрировали законопроект, запрещающий выдачу валютных кредитов физическим лицам. Законопроект касается только физических лиц – коммерческим организациям по-прежнему можно будет брать кредиты в иностранной валюте.

Кроме того, депутаты внесли в правительство законопроект о введении временного моратория на взыскание долгов по валютной ипотеке.