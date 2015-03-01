Весной банки смогут выдавать кредиты на покупку жилья под 13 процентов

Банки смогут выдавать кредиты на покупку жилья под 13 процентов весной

Крупнейшие российские банки уже этой весной смогут выдавать кредиты на покупку жилья по ставке 13 процентов. Такую возможность им может дать государственная программа субсидирования ипотеки. Об этом сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на генерального директора агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александра Семеняка.

Соответствующее постановление планируется внести в правительство 2 марта. По мнению Семеняки, есть большая вероятность, что документ примут.

Ранее кабмин решил выделить 20 миллиардов рублей на субсидирование процентных ставок по ипотеке. Льготный заем можно будет получить только при покупке квартиры на первичном рынке. Сейчас ставка по этим кредитам доходит до 16 процентов и выше.