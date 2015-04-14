Глава Минфина призвал повысить качество государственных инвестиций

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов призвал повысить качество и эффективность государственных инвестиций. Он назвал этот вопрос "ключевым", передает корреспондент M24.ru.

"К сожалению, сейчас есть большие вопросы к качеству инвестиций в государственном секторе – компаниях с участием государства и в бюджетной сфере. Это особенно отчетливо проявилось, когда мы стали разбираться с инвестиционными расходами в ходе поправок в бюджет", – подчеркнул Силуанов.

Он добавил, что для роста и улучшения качества инвестиций необходимы источники ресурсов. В частности, по мнению Силуанова, бюджет не должен изымать большое количество средств у частного бизнеса.

Кроме того, Силуанов призвал увеличить пенсионный возраст для мужчин и женщин до 63 лет.

Напомним, министерство финансов России предлагает увеличить пенсионный возраст для мужчин и женщин до 63 лет. "Мы предлагаем отменить выплату базовой части пенсии работающим пенсионерам и начать постепенно, по полгода, повышать пенсионный возраст. У мужчин и женщин пенсионный возраст должен сравняться – это 63 года", – сказал глава ведомства Антон Силуанов.

Он отметил, что вопрос пенсионного возраста важен не только с точки зрения снижения дефицита пенсионной системы. "Впереди нас ждут проблемы с "демографической ямой": количество квалифицированных трудовых ресурсов сокращается, надо продлить экономическую активность де-факто последнего "рабочего" поколения", – считает он.

По словам Силуанова, необходимо поставить задачу к 2025 году сделать пенсионную систему самодостаточной. Однако при этом положение нынешних пенсионеров не должно ухудшаться, отметил министр. Он добавил, что "речь идет только об изменении правил для будущих пенсионеров".