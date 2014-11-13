Про бизнес: как привлечь инвестиции в свой проект

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и Центр инновационного развития города Москвы запустили курс "Ready for Equity", в рамках которого будут обучать начинающих предпринимателей привлечению инвестиций в свои проекты. 14 ноября на площадке API Moscow Тверская пройдет лекция бизнес-коуча Алексея Кушнера на тему "Оценка бизнеса, ведение переговоров с инвестором и выход из компании".
Запись этого тренинга вы сможете посмотреть на нашем сайте.
- Когда: 14 ноября
- Кто: Алексей Кушнер
- Что: обучение привлечению инвестиций
- Кому смотреть: нынешним и будущим стартаперам