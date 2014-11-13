Про бизнес: ангелы, фонды и стартапы

Фото: Александр Рюмин
В московском "Экспоцентре" с 12 по 14 ноября проходит медиакоммуникационный форум Russian Interactive Week. 13 ноября здесь обсудят сюжет "Стартапы, ангелы и фонды: где оно - то самое место, где они могут встретиться для общего блага?". Темы беседы: как ангелы узнают о новых проектах, как стартаперам попасть в их поле зрения и есть ли связь между фондами и ангелами.
Прямую трансляцию с места событий сморите на online.m24.ru, начало в 16:00.
- Когда: 13 ноября
- Кто: Михаил Марченко, Маруся Подлеснова, Данил Рудаков и другие
- Что: обсуждение проблем коммуникации между начинающим бизнесом, фондом и ангелом
- Кому смотреть: планирующим открытие собственного дела и желающим вложиться в начинающего