Обзор московских газет: 12 июля

Москвичи переключаются с музыки на новости: аудитория новостных радиостанций в Москве за последние пять лет выросла почти вдвое, а музыкальных уменьшилась, подсчитала аналитическая компания Synovate Comcon. «Ведомости»



Переезд федеральных органов власти за пределы "старой Москвы" вполне реален и денег из бюджета не потребует, а новым административным центром может стать поселок Коммунарка. Соответствующий документ, по сведениям "Ъ", премьер Дмитрий Медведев направил Владимиру Путину, доложив о выполнении президентского поручения. Теперь только от согласия президента зависит, состоится ли переезд и все ли госорганы переедут на новое место. «Коммерсантъ»

Правительство Москвы планирует привлечь внебюджетные инвестиции к проектам строительства северного дублера Кутузовского проспекта. По словам заммэра по вопросам экономической политики Андрея Шаронова, инвесторов также предполагается привлечь к созданию инженерной инфраструктуры и легкого рельсового транспорта. По мнению экспертов, столичный бюджет не справится с дорожным строительством без помощи бизнеса, но убедить инвесторов участвовать в городских проектах будет еще сложнее, чем в федеральных. «Известия»

Ассоциация распространителей печатной продукции (АРПП) просит московское правительство исключить киоски прессы из новых правил размещения нестационарных торговых объектов в столице. Разработанным критериям не соответствует примерно половина из 2,2 тыс. действующих газетных ларьков, которым теперь надо переехать с обочин дорог и остановок транспорта, что сделает их бизнес убыточным. «Коммерсантъ»

Небольшие детские сады в столице планируют строить без бассейнов. Вместо этого в них оборудуют места для дополнительных групп. Большинство родителей готовы отдать детей в любой садик – хоть с «искусственным водоемом», хоть без него, лишь бы не стоять в очереди. «Московские новости»

Представители общественного движения «Архнадзор» написали письмо в Мосгордуму с просьбой остановить реконструкцию детского парка №1 на Новослободской улице. Об этом «Известиям» рассказала координатор «Архнадзора» Наталья Самовер. По ее словам, ремонтные и строительные работы в парке, расположенном на территории бывшего кладбища, нельзя проводить без исследования земли и, возможно, перезахоронения останков. «Известия»



Знаменитый «дом с кариатидами» в Печатниковом переулке близ Трубной площади стал первым памятником, который ушел по льготной арендной ставке в 1 рубль за квадратный метр частному лицу. Владельцем дома стала риэлтор Валентина Шорина, основной бизнес которой находится в Сыктывкаре. Она рассказала «МН», что готова отреставрировать дом всего за год. Однако сделать это будет сложно: «дом с кариатидами» стоит посреди разрушенного квартала, где будут возводиться новостройки. «Московские новости»

Комитет по регламенту и организации работы Думы утвердил новый Порядок проведения выставок в здании нижней палаты парламента. Традиционные выставки товаров отечественных производителей, обычно превращающиеся в ярмарку товаров народного потребления, больше проводиться не будут. По крайней мере на это очень надеются в руководстве аппарата Госдумы. «Московский комсомолец»

Скоро столичный ландшафт ожидают изменения. Москва все более будет походить на западноевропейские города – уже до конца лета в мегаполисе появится две тысячи велопарковок, а потом сетью стоянок для двухколесного транспорта покроют буквально весь город. К размещению стоек чиновники планируют привлечь и горожан – их попросят составить карту мест для парковки. При этом активисты велодвижения говорят, что внешний вид парковок не так важен, главное – безопасность и местоположение. «Московские новости»



Столичный департамент информационных технологий объявил конкурс на разработку городской платформы открытых данных. Власти пришли к выводу, что открытые данные стимулируют рынок конечных сервисов для граждан и позволяют городу экономить на их разработке за счет бюджета. Это будет первый подобный ресурс в России. Интересно, что принять участие в конкурсе сможет практически любой желающий – ведомство решило не предъявлять никаких особых требований к соискателям. «Вечерняя Москва»