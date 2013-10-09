В Москве растет вклад инвесторов в строительство социальных объектов

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва заинтересована во внебюджетных источниках, вкладывающих деньги в строительство социальных объектов. Количество таких инвестиционных проектов за последнее возросло, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Председатель комитета Константин Тимофеев, выступая с докладом "Инвестиционная стратегия: направления инвестирования и точки взаимодействия инвесторов с городом", рассказал, что в 2012 году по сравнению с 2011 годом ввод объектов за счет внебюджетных источников вырос в сфере образования в 5 раз – с 35 500 до 153 400 квадратных метров, в сфере здравоохранения почти в полтора раза – со 110 800 до 141 600 квадратных метров.

"За 9 месяцев 2013 года за счет внебюджетных инвестиций введено в эксплуатацию 7 детских садов общей площадью 29 500 квадратных метров, 2 школы общей площадью 28 700 квадратных метров, 10 объектов здравоохранения общей площадью 111 500 квадратных метров, 5 объектов культуры общей площадью 182 100 квадратных метров, 3 объекта физкультуры и спорта общей площадью 15 200 квадратных метров", - сообщил он.

Касаясь планов привлечения инвестиций на обозримую перспективу, Константин Тимофеев отметил, что на сегодняшний день сформированы планы-графики ввода объектов недвижимости на 2013-2015 годы, предусматривающие ежегодный ввод за счет внебюджетных источников не менее 9 млн квадратных метров недвижимости.

Он добавил, что сейчас между властью и инвестсообществом установились партнерские отношения. "Нам удалось изменить сам подход к сотрудничеству с инвесторами. Мы видим их полноценными партнерами, поэтому ждем от них не только исполнения поручений, но и предложений по улучшению инвестиционного климата, и могу с уверенностью сказать, что город готов эти предложения рассматривать", - сообщил Константин Тимофеев.

Руководитель комитета подчеркнул, что за последние 3 года правительство Москвы проделало большую работу по изменению законодательства, снижению административных барьеров и сокращению избыточных согласований в градостроительной сфере. "Мы подготовили все административные регламенты, которые инвестор должен знать, когда принимается то или иное решение", - сказал он.

Председатель Москомстройинвеста также отметил, что столичное правительство приглашает к сотрудничеству как российских, так и зарубежных инвесторов.