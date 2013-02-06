Инвесторы создадут по три парка в каждом округе столицы

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти решили создавать новые зоны отдыха за счет инвесторов. Так, в этом году на деньги бизнесменов в каждом округе Москвы должно появиться не менее трех "народных парков".

Решать, где именно их устраивать, мэр поручил префектурам совместно с горожанами - жителей опрашивали через интерактивные порталы и сайты районных управ.

Идея "народных парков" родилась еще в конце 2011 года, когда чиновники завершили инвентаризацию земель. Тогда было обнаружено 1157 бесхозных участков общей площадью 2145 га.

В 2012 году стало понятно, что в каждом округе может быть создано порядка пяти "народных парков" - три за счет коммерсантов, два за счет городского бюджета.

По оценкам префектуры Юго-Западного округа столицы на создание трех парков потребуется примерно 4 млн рублей. Префектура ЗАО нашла заинтересованных лиц в обустройстве трех парковых зон - в Крылатском, в Ново-Переделкине и рядом с Дорогомиловским рынком.

Наиболее интересным проектом в округе называют парк в Ново-Переделкине. По данным газеты РБК daily, его разработал итальянский дизайнер, который предусмотрел здесь игровые площадки, каток (летом - футбольное поле), горки, площадку скейтбордистов, фонтаны и деревья.

Планируется, что работы по созданию "народных парков" начнутся весной и завершатся к 25 августа. Извлечь из этих проектов выгоду у бизнесменов не получится, спонсорам придется в лучшем случае довольствоваться именной табличкой.

Другие материалы газеты РБК daily