На реабилитацию инвалидов за рубежом ежегодно выделяют 450 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 450 миллионов рублей ежегодно выделяет столичное правительство для реабилитации инвалидов за рубежом, сообщила на совещании заместитель главы департамента соцзащиты населения Москвы Татьяна Потяева.

"Закупаются услуги центров в Словении, Словакии, а также на Украине в Трусковце и Скадовске", - пояснила чиновница.

Она также отметила, что в Скадовске реабилитацию проходят не только дети с ДЦП, но и с синдромом Дауна и аутизмом, для этого используется зоотерапия, дельфинотерапия.