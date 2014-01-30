Форма поиска по сайту

30 января 2014, 14:19

Общество

На реабилитацию инвалидов за рубежом ежегодно выделяют 450 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 450 миллионов рублей ежегодно выделяет столичное правительство для реабилитации инвалидов за рубежом, сообщила на совещании заместитель главы департамента соцзащиты населения Москвы Татьяна Потяева.

"Закупаются услуги центров в Словении, Словакии, а также на Украине в Трусковце и Скадовске", - пояснила чиновница.

Она также отметила, что в Скадовске реабилитацию проходят не только дети с ДЦП, но и с синдромом Дауна и аутизмом, для этого используется зоотерапия, дельфинотерапия.

