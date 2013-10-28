Форма поиска по сайту

28 октября 2013, 16:14

Общество

Москвичей просят сообщать о неприспособленных для инвалидов остановках

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент транспорта Москвы начал сбор жалоб на остановки общественного транспорта, неприспособленные для людей с ограниченными возможностями.

"Главная цель этого проекта - в тесном взаимодействии с населением сделать комфортным и удобным использование транспортной инфраструктуры столицы", - отмечает пресс-служба ведомства.

Сообщить о проблемных остановках москвичи смогут до 30 ноября 2013 года. Для подачи заявки нужно заполнить специальную анкету, указав точный адрес остановки и номера маршрутов общественного транспорта, которые производят там посадку.

Кроме того, к заявке желательно приложить фотографию остановки и указать наличие припаркованных рядом машин.

