Москва использует опыт Сочи в организации безбарьерной среды

"Интервью": Владимир Петросян - о развитии безбарьерной среды в Москве

Москва может стать одной из первых мировых столиц, которая полностью будет приспособлена для инвалидов. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" сообщил глава столичного департамента социальной защиты населения Владимир Петросян.

Сейчас порядка 78% городских объектов, в том числе социальных, полностью или частично приспособлены для людей с ограниченными возможностями.

По словам чиновника, Москва не должна отставать от Сочи в вопросе организации безбарьерной среды. Он отметил, что Паралимпийские игры были организованы на очень высоком уровне.

"Мы действительно придем к тому, что Москва может быть даже одной из первых станет столицей мирового значения, которая полностью будет приспособлена для инвалидов. Мы планируем выйти на 80% в 2014 году. Мэром была поставлена задача: к 2016 году практически все объекты социальной инфраструктуры города должны быть доступны для инвалидов. Я думаю, что к этому мы придем", - уточнил он.

Так, в Москве увеличивается количество низкопольного общественного транспорта, который может свободно перемещать инвалидов. В столицу начали поставлять первые трамваи нового поколения.

Его салон оборудован специальной кнопкой, оповещающей водителя трамвая о том, что в салоне находится маломобильный гражданин. Расположена она около двери, где оборудован пандус.