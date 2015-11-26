Столичные власти разработают новую программу по трудоустройству инвалидов

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Власти Москвы разработают новую программу по трудоустройству инвалидов. Она будет предусматривать личный подход к каждому. Об этом сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян.

"Мы временно прекратили субсидирование по созданию рабочих мест для инвалидов. Совместно с общественными организациями, инвалидами мы разрабатываем новую идеологию квотирования рабочих мест. Я думаю, до конца этого года мы ее выработаем и представим мэру", – сказал он.

Петросян отметил, что предыдущая программа по трудоустройству инвалидов оказалась малоэффективной. Субсидии, выделявшиеся работодателям, не всегда использовались предпринимателями по назначению.

"Нас не устраивает ситуация, когда недобросовестные компании получают субсидии, но не создают рабочие места для инвалидов. У нас в суде лежит уже семь таких дел", – пояснил он.

По словам Петросяна, сейчас рассматривается вариант субсидирования на создание конкретного рабочего места для конкретного инвалида путем приобретения специального оборудования для этого инвалида.



Чиновник отметил, что по состоянию на 1 ноября 2015 года в городе открыты 982 вакансии для людей с ограниченными возможностями.

"Из 982 вакансий – 474 рабочих мест в счет квоты, 116 – специально оборудованных рабочих мест и 392 рабочих мест, допускающих трудоустройство инвалидов", – перечислил Петросян.

По его данным, средняя зарплата по вакансиям рабочих профессий, подходящих для инвалидов, составляет в Москве 22,8 тысячи рублей.



Он добавил, что сегодня в столице проживают 330 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, 150 тысяч из них имеют врачебные показания к труду. Московская служба занятости за 10 месяцев 2015 года помогла в трудоустройстве 1,4 тысячи инвалидов, это более половины обратившихся.

По словам руководителя департамента, столичные власти ежегодно выделяют свыше пяти миллиардов рублей на создание условий для инвалидов в Москве. Он уточнил, что выделяемые средства направляются на реализацию программы "Безбарьерная среда", инклюзивное образование, реабилитационные программы и другие нужды людей с ограниченными возможностями.

Всего в Москве проживают порядка 1,2 миллиона инвалидов, 76 процентов из них старше 55 лет и 3 процента – дети.