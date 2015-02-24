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Происшествия

24 февраля, 15:44

Главу медцентра арестовали за присвоение выделенных для инвалидов денег

инвалиды криминал уголовные дела аресты

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Таганский суд арестовал главу медицинского центра, обвиняемого в присвоении денег, выделенных для инвалидов, передает Агентство "Москва".

По версии следствия, фигурант дела подал заявку на тендер департамента труда и занятости об увеличении числа рабочих мест для инвалидов. Конкурс он выиграл и получил 120 миллионов рублей аванса. Затем глава медцентра обналичил полученные деньги через подконтрольные ему фирмы.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, "мы взяли под жесткий контроль этот вопрос".

Замруководителя департамента социальной защиты населения Людмила Митрюк также подчеркнула, что в 2014 году прошли выездные проверки предприятий, получивших субсидии из бюджета города.

По результатам рейдов было принято решение об отмене перевода недобросовестным организациям на сумму более 230 миллионов рублей. Также было отменено решение о предоставлении субсидий на сумму в 186 миллионов рублей.

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