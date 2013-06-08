Российские авиакомпании не смогут отказать инвалидам в обслуживании

Авиакомпании не смогут отказать инвалидам в обслуживании

Российские авиакомпании не смогут отказать в обслуживании людям с ограниченными физическими возможностями. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.

Пассажирам больше не нужно заранее уведомлять перевозчика о своей инвалидности. Сотрудники аэропорта теперь должны бесплатно помогать малоподвижным людям проходить регистрацию и оформлять багаж. В определенных случаях - предоставлять кресла-коляски.

Федеральный закон, вносящий изменения в Воздушный кодекс РФ, принят Госдумой 15 мая и одобрен Советом Федерации 29 мая.

Напомним, авиакомпании неоднократно отказывались обслуживать людей с ограниченными возможностями. Один из самых известных случаев произошел осенью прошлого года. AirBerlin не пустила на борт делегацию инвалидов, которые должны были лететь в Германию на конференцию. Ранее перевозчик S7 не взял на рейс инвалида по зрению, а "Владивосток-Авиа" отказал в посадке девушке, у которой была ампутирована нога.