День города на "Флаконе": ярнбомбинг и мастерские для детей

Евгения Егармина. Фото: пресс-служба дизайн-завода "Флакон"

Дизайн-завод "Флакон" присоединился к масштабному празднованию Дня города в Москве. Организаторы предлагают яркую и нестандартную программу – никаких фейерверков и выступлений – вместо этого креативные мастер-классы и творческие развлечения для всей семьи.

О том, как проходит День города на территории "Флакона", а также о будущем и настоящем дизайн-завода в интервью сетевому изданию M24.ru рассказала руководитель отдела маркетинга Евгения Егармина.

– Как будет проходить праздник мастерских?

– Сегодня "Флакон" превратится в одну большую мастерскую под девизом: "Ешь! Трудись! Люби!". На всей территории пройдет множество мастер-классов, интерактива и конкурсов. К нам приедет знаменитый трикотажмобиль, украшенный ярнбомбингом (вязаным граффити). Весь день будет работать киноклуб, в котором Дмитрий Макаров покажет мультфильмы и фильмы о Москве. На уроке хорошего вкуса Анна Семенова научит гостей готовить тонкие блинчики. Все посетители смогут принять участие в экологическом квесте, призом в котором станет велосипед Electra.

Однако главная роль в нашем празднике будет отведена мастер-классам. Само название фестиваля – "Московские мастерские" – родилось не случайно. На территории "Флакона" есть зона настоящих ремесленных мастерских – с кузницей, мастерской печати, стекольной рукодельней, мастерской по керамике, ювелирной мастерской и другими – в которых можно заказать изделие и объект дизайна у профессионального мастера или же сделать его своими руками.

Сюда можно привести ребенка и вместе с ним сделать амулет, напечатать открытку, сколотить стол, стул или скворечник. Это очень здорово особенно в наше время, когда люди большую часть жизни проводят в интернете и гаджетах и не общаются в реальной жизни. Наш праздник – это хорошая возможность провести время всей семьей и сделать своими руками памятную поделку.

– Какие конкурсы ждут гостей во время Дня города и какие призы подготовлены?

– Мы подготовили сюрпризы, о которых посетители узнают во время праздника. Скажу только, что в рамках праздника можно будет поучаствовать в тест-драйве электровелосипедов, и один из таких велосипедов будет разыгран. Открою небольшой секрет – мы пригласили много режиссеров, которые будут снимать ролики и выкладывать их на YouTube, один из конкурсов будет связан с этим.

– Почему москвичи должны выбрать в День города именно вашу площадку?

– У нас есть своя аудитория людей, которые любят "Флакон", любят здешнюю атмосферу. И она здесь действительно волшебная: ты чувствуешь себя свободно, и создается впечатление, что ты не в огромном мегаполисе, а в маленьком европейском городке.

На "Московских мастерских" будет интересно, весело и по-домашнему тепло и уютно – здесь можно будет общаться, учиться новому и интересному, вкусно поесть, купить интересную вещицу и принять участие в конкурсах. Это будет отличный семейный праздник.

– С какими трудностями вы сталкивались во время подготовки ко Дню города и все ли компании сразу соглашались проводить мастер-классы?

– У нас было мало времени на подготовку, но мы организовали все за месяц. Все компании охотно соглашались, некоторым, к сожалению, приходилось отказывать, потому что не для всех хватило места.

– Не испортит ли празднования дождливая и холодная погода?

– Мы планировали делать мероприятие на всей территории "Флакона", но из-за непредсказуемой погоды решили перенести часть мероприятий в пространство Loft – оно большое и укроет, в случае чего, от дождя и ветра. Семьи с детьми смогут провести время в тепле и участвовать в многочисленных мастер-классах в комфортной обстановке.

На улице мероприятия тоже будут. Здесь будет основная сцена, где весь день будет идти концерт, работать ярмарка еды и зона маркета.

– Расскажите об июльском конкурсе дизайн-проектов: как он проходил и что вы ждали от участников?

– Мы объявили конкурс на разработку объектов благоустройства, направленных на улучшение территории "Флакона". Нам хотелось сделать уличную зону максимально удобной. В итоге на конкурс было представлено достаточно много работ, в том числе довольно нестандартных, среди которых большая часть – из других городов России. Мы выбрали несколько проектов, которые вошли в шорт-лист, и сейчас занимаемся их воплощением на нашей территории. Когда проекты будут реализованы – мы предоставим право выбрать победителя нашим жителям, так мы называем наших арендаторов, которые просто проголосуют за тот или иной объект.

Я думаю, недели через три можно будет оценить эти проекты "вживую" – посидеть, сфотографироваться.

– Какими критериями вы руководствовались при отборе проектов-победителей?

– Во-первых, это должно быть красиво, удобно и нестандартно. Хотелось бы уникальных решений – важно, чтобы такие проекты могли быть только у нас.

– Оправдали ли участники конкурса ваши ожидания?

– Да, все старались, присылали объемные работы с подробным описанием.

– В каких дизайнерских решениях "Флакон" нуждается в первую очередь?

– Если говорить про объекты, в первую очередь нужны лавочки, потому что у нас их не так много, а людям необходимы места для того, чтобы сидеть. Особенно это необходимо в дни мероприятий, когда люди приезжают на весь день, нужно место, где можно отдохнуть, поболтать с друзьями. В целом же мы постепенно улучшаем всю территорию. Сейчас, например, объявили мини-конкурс на входные группы – в основном среди тех архитекторов, которые участвовали в конкурсе на благоустройство. Сейчас ждем проектов.

– Как вы оцениваете уровень подготовки современных российских дизайнеров?

– Я думаю, что мы шагнули далеко вперед. Проекты очень многих дизайнеров уезжают в Европу и занимают там места на конкурсах. В России открываются и институты, и курсы повышения квалификации. Конечно, и в нашем конкурсе отразилось влияние европейского опыта. Мы немного запаздываем с инициативами, которые происходят у нас, в силу того что мы поздно начали реализовывать этот опыт. Поэтому я думаю, что отечественные дизайнеры еще выйдут на международный уровень и задача таких мест, как "Флакон", – помогать им в этом.

– В летнее время уличная зона "Флакона" была активно задействована – работал бассейн под открытым небом, площадка для волейбола. Планируете ли вы использовать открытую территорию зимой?

– Конечно. В зимнее время на "Флаконе" пройдут рождественские ярмарки, елки для детей. Зимой зона Action Park будет также активно задействована: там, где сейчас находится бассейн, будут каток и зимний городок.

– Какие мероприятия пройдут на "Флаконе" в ближайшее время?

– Мы планируем организовать ряд фестивалей. Один из них будет посвящен стране, название которой мы пока держим в секрете. Также планируется провести событие, посвященное активным видам спорта.

– Каким будет "Флакон" через пять лет?

– Я бы хотела, чтобы атмосфера волшебства, которая здесь присутствует, сохранилась – это самое главное. На "Флаконе" любому человеку комфортно, и это место подпитывает новыми креативными идеями. Люди, которые общаются здесь, обмениваются идеями, и в этой коллаборации рождаются новые идеи – это очень важно сохранить.

Екатерина Кадушкина