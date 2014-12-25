Премьера скандальной комедии "Интервью" состоялась на YouTube

Кадр из трейлера фильма, размещенного на Yotube.com

Премьера американской комедии "Интервью" о покушении двух агентов ЦРУ на северокорейского лидера Ким Чен Ына состоялась вечером в среду, 24 декабря, на видеохостинге YouTube.

Российские зрители не смогли увидеть картину, поскольку видео было недоступно для просмотра в нашей стране.

По данным портала The Next Web, пользователи могли посмотреть фильм, заплатив шесть долларов. Скачать фильм можно за 15 долларов.

Фильм также доступен на сервисах Google Play и Xbox Video.

Напомним, снявшая картину студия Sony Pictures ранее заявляла об отмене премьеры фильма под давлением хакеров.

Принять такое решение студии пришлось после того, как крупнейшие американские киносети отказались показывать фильм из-за террористических угроз, поступивших от атаковавшей серверы Sony группировки.

Отметим, что США уже установили причастность Северной Кореи к грандиозной хакерской атаке. Расследованием дела занимаются ФБР и министерство нацбезопасности США.

Как ранее сообщало M24.ru, серверы киностудии Sony Pictures были взломаны хакерами в начале декабря. В результате атаки в открытый доступ утекли детали сценариев готовящихся лент компании, личные данные, сведения о зарплате и пароли от соцсетей сотрудников студии, а также частная переписка ее продюсеров.

Хакеры, которые называют себя "Защитники мира" (Guardians of Peace), потребовали от Sony не выпускать "Интервью" на большой экран и пригрозили преподнести студии "рождественский подарок", который, как предполагается, сделает скандал вокруг утечки данных еще серьезней, чем прежде.

Комедия "Интервью" рассказывает о том, как два журналиста отправляются в Северную Корею, чтобы взять интервью у ее руководителя Ким Чен Ына. Перед поездкой к молодым людям обращается ЦРУ с просьбой убить их будущего респондента.